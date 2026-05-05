İran Meclis Başkanı Galibaf'tan Hürmüz Boğazı Çıkışı: "Yeni Denklem Sabitleniyor"

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "yeni bir denklemin oluştuğunu" belirterek, gemi trafiği ve enerji geçiş güvenliğinin risk altında olduğunu söyledi.

Galibaf, "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi sabitlenmekte. Gemi trafiği ve enerji transit güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır. Elbette kötülükleri azalacaktır. Mevcut durumun devamının Amerika için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz oysa biz henüz daha başlamadık bile" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA