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İran: ABD'nin baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi, bu yöntem sonuç vermez

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, zorbalık ve baskıyla sonuç alınamayacağını, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, zorbalık ve baskıyla sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı yetkili, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı maddeleri ihlal ettiğini savundu.

Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini, askeri saldırı tehdidinin sürdürüldüğünü, İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlendiğini, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız." ifadelerini kullandı.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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