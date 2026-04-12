İran Meclis Başkanı Galibaf: "Washington, İran Heyetinin Güvenini Kazanamadı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yapılan müzakerelerin anlaşmasız sona erdiğini belirterek, Washington'ın İran heyetinin güvenini kazanamadığını ifade etti. Galibaf, İran'ın yapıcı niyetle müzakerelere katıldığını, ancak sonuç elde edilemediğini dile getirdi.

(ANKARA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan ve anlaşmasız sona eren görüşmelere ilişkin, " Washington'ın İran heyetinin güvenini kazanamadığını" söyledi.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müzakereler başlamadan önce İran'ın iyi niyet ve irade ortaya koyduğunu ancak önceki deneyimler nedeniyle karşı tarafa güven duymadığını ifade etti.

"Karşı taraf, bu tur görüşmelerde İran heyetinin güvenini kazanmayı başaramadı" diyen Galibaf, İran'ın müzakerelere yapıcı girişimlerle katıldığını ancak sonuç alınamadığını belirtti."

Galibaf ayrıca, arabulucu rolü üstlenen Pakistan'a teşekkür ederek, sürece katkılarından dolayı "dost ve kardeş ülke" ifadelerini kullandı.

ABD'nin artık güven inşa edip edemeyeceğine karar vermesi gerektiğini söyleyen Galibaf, İran'ın diplomasi yolunu sürdürürken askeri hazırlıklarını da devam ettireceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
