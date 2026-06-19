Haberler

İran Meclis Başkanı: "Belirlenen kırmızı çizgilerin ve İran halkının haklarını koruma konusunda karalıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile varılan mutabakatta İran'ın kırmızı çizgilerinin korunacağını ve halkın haklarının savunulacağını belirtti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile varılan mutabakata ilişkin açıklamasının ardından mesaj yayımladı.

Kalibaf, mesajı nedeniyle Hamaney'e teşekkür ederek, "Bu mesajın, mutabakat metninde belirtilen şartları yerine getirmek için toplumun tüm üyelerini düşmana karşı birleştireceğini ve bütünleştireceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Mutabakat maddelerine değil İran'ın gücüne güvendiklerini vurgulayan Kalibaf, "Geçmiş müzakerelerde de gösterdiğimiz gibi, belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlıyız." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal sonrası herkes bu sözlerini paylaşıyor
Rıza Çalımbay'ın annesi vefat etti

Rıza Çalımbay'ın acı günü!
Adalet Bakanı Gürlek: Suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine gözdağı! Mesajı hayli net
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü