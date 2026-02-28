Haberler

ABD'deki uydu görüntülerinde İran lideri Hamaney'in yerleşkesinin yıkıldığı görüldü

Güncelleme:
Yeni uydu görüntüleri, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde birçok binanın yıkıldığını ve ağır hasar gördüğünü gösterdi. ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yerleşke yakınlarında duman bulutları da tespit edildi.

NEW ABD'de bugün yayınlanan yeni uydu görüntülerinde, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesinde birçok binanın yıkılmış olduğu görüldü.

Washington Post'un (WP) doğruladığını belirttiği uydu görüntülerinde Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde yıkılmış ve ağır hasar görmüş birçok bina dikkati çekiyor.

Airbus Defence and Space adlı uydu şirket tarafından çekilip yayınlandığı belirtilen fotoğraflarda yerleşkenin yakınlarında yükselen duman bulutları görülüyor.

ABD ve İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda İran'ın liderinin öldürüldüğü yönünde haberler çıkmış, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Evet, benim bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
