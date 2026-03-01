Haberler

İran lideri Hamaney'in danışmanı Muhbir, geçiş sürecini anlattı Açıklaması

Güncelleme:
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümünden sonra liderlik makamının boşalması durumunda Anayasa'nın 111. maddesine göre yürütülecek süreci açıkladı. Yeni lider belirleninceye kadar geçici olarak üç kişilik bir konsey liderlik görevlerini üstlenecek.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
