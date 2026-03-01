Haberler

İran devlet televizyonu: "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı"

Güncelleme:
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamaney'in ölümü üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

