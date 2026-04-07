İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezi hasar gördü

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğunu söyledi.

Halidi, söz konusu sağlık merkezlerinden 49'unun ağır hasar gördüğünü ifade etti.

Kızılay'a ait 20 yardım ve kurtarma tesisinin de hedef alındığını belirten Halidi, saldırılarda 4 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini, 18 çalışanın ise yaralandığını açıkladı.