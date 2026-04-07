İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezi hasar gördü

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve 326 sağlık merkezinin hasar gördüğünü bildirdi. Saldırılarda 4 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke genelinde 98 bin ticari birim, 763 eğitim merkezi ve okul ile 326 sağlık merkezinin ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğunu söyledi.

Halidi, söz konusu sağlık merkezlerinden 49'unun ağır hasar gördüğünü ifade etti.

Kızılay'a ait 20 yardım ve kurtarma tesisinin de hedef alındığını belirten Halidi, saldırılarda 4 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiğini, 18 çalışanın ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Haberler.com
500

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?

Kim Jong-un rotayı değiştirdi! İran'la ilgili dikkat çeken tavır
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak

Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı