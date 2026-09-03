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İran'dan ABD Saldırısı İçin UCM'ye Mektup

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İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler ve İnsani Hukuk Başkan Yardımcısı Raziye Alişvendi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuheştek kentinde düğün evine yönelik ABD saldırısıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına mektup gönderildiğini bildirdi.

İran Kızılayı Uluslararası İlişkiler ve İnsani Hukuk Başkan Yardımcısı Raziye Alişvendi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuheştek kentinde düğün evine yönelik ABD saldırısıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına mektup gönderildiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Alişvendi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alişvendi, UCM'nin Lahey'deki Savcılık Ofisine gönderilen mektupta Kuheştek'teki olaya ilişkin ilk bilgilerin sunulduğunu ve olayın Roma Statüsü kapsamında ayrım gözetme, orantılılık ve saldırı sırasında alınması gereken önlemler ilkelerine uyulup uyulmadığı yönünden hukuki değerlendirmeye tabi tutulmasının talep edildiğini belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni sırasında bir konuta mühimmat isabet ettiğini belirten Alişvendi, ilk raporlara göre olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sivillerin bulunduğu bir konutun hedef alınması ve hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunması nedeniyle saldırının acilen, bağımsız ve etkili şekilde soruşturulması gerektiğini ifade eden Alişvendi, İran Kızılayı ile Uluslararası İnsancıl Hukuk Ulusal Komitesinin olayların insani sonuçlarına ilişkin belgelerin kayıt altına alınması ve korunmasına önem verdiğini kaydetti.

Alişvendi, sunulabilecek bilgilerin gerektiğinde ulusal ve uluslararası yetkili merciler aracılığıyla takip edileceğini belirtti.

ABD ordusu 1 Eylül'de İran'ın güney bölgesindeki bazı kentlere saldırılar düzenlemişti.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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