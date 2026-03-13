Haberler

İran'ın Keşm Adası'nda saldırıya uğrayan su arıtma tesisindeki hasar giderildi

İran, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'ndaki tuzlu su arıtma tesisine yapılan saldırının ardından onarım çalışmalarının tamamlandığını ve içme suyunun temininde sorun olmadığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, "Keşm tuz arıtma tesisine yapılan saldırıdan kaynaklanan hasar başarıyla onarıldı ve Keşm Adası halkının şu anda içme suyu temininde herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.

Tahran, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası üzerinde bulunan bir deniz suyu arıtma tesisine 7 Mart'ta saldırdığını duyurmuştu. İran, saldırının ABD güçleri tarafından Bahreyn'den gerçekleştirildiğini açıklamış ve saldırıya misilleme olarak Bahreyn'deki deniz suyu arıtma tesisini vurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıyı savunmuş ve ABD'nin İran'a ait bir su arıtma tesisini bombalayıp bombalamadığına ilişkin soruya, "Eğer bir su arıtma tesisinden şikayet ediyorlarsa biz de bebeklerin kafalarını kesmemeleri gerektiğinden şikayetçiyiz, anlaşıldı mı?" yanıtını vermişti.

