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İran: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde, ABD iddiaları asılsız

İran: Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde, ABD iddiaları asılsız
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TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, hiçbir ticari gemi ve petrol tankerinin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçemediğini ve bundan sonra...

TAHRAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, hiçbir ticari gemi ve petrol tankerinin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmaksızın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçemediğini ve bundan sonra da geçemeyeceğini söyledi.

Karargah Sözcüsü İbrahim Zülfikari perşembe günü yerel basında yayımlanan video mesajında, Hürmüz Boğazı'nın geçmişte de olduğu üzere İran'ın tam kontrolü ve yönetimi altında olduğunu belirterek, gemilerin boğazdan normal geçiş yaptığı yönünde ABD'nin dile getirdiği iddiaların "asılsız ve yalandan ibaret" olduğunu ifade etti.

ABD'nin "asılsız" iddialarının, ABD ordusunun "çaresizliğini ve acziyetini" gösterdiğini savunan sözcü, ABD liderleri ve ordusunun İran Silahlı Kuvvetleri'nin "gücünü ve direncini" çok iyi anladığını vurguladı.

Zülfikari, ABD ve İsrail'in bölgedeki tüm hareketlerini izleyen İran Silahlı Kuvvetleri'nin, İran halkının haklarını, ülkenin ulusal egemenliğini ve hedeflerini savunma konusunda tereddüt göstermeyeceğini ve her türlü tehdide karşılık vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "tam kontrol" sağladıklarını iddia etmişti.

Kaynak: Xinhua
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