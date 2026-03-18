İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in öldüğünü duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in suikast sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Pezeşkiyan, Hatip'in yanı sıra diğer ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı yetkililer için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade'nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

Başsağlığı dileğinde bulunan Pezeşkiyan, bu açıklamasıyla İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in öldüğünü doğrulamış oldu.

Daha önce Hatip'in saldırıda öldüğüne yönelik iddialar medyada yer almış ancak resmi olarak doğrulanmamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
