İran'da vekil olarak atanan yeni İstihbarat Bakanı'nın kimliği açıklanmadı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yerine bir vekil atandığını duyurdu. Ayrıntılar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yerine vekil ataması yapıldığını duyurdu.

Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı Hatib'in yerine vekil ataması yapıldığını belirten Tabatabai, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi ve göreve gelen kişinin kimliğini açıklamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in 18 Mart'ta suikast sonucu öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
