İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin 5. Filosu şafak vakti başlatılan ve hala süren saldırılarla vuruldu

İran, İsrail'deki hedeflerin ve ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun şafak vakti itibarıyla başlatılan ve hala devam eden saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 64. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bu dalga, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgelerindeki hedeflere ve terörist ABD ordusunun 5. deniz filosuna karşı bugün şafak vaktinden itibaren başladı ve devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve yakıt tankerleri ile birlikte İsrailli askerlerin toplanma yeri olan Hayfa'nın merkez cephesi ve Hayfa ile Rişon Let Zion rafinerilerinin hedef alındığı ve saldırıların ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun da orta menzilli füzelerle vurulduğu ve saldırıların devam ettiği kaydedildi.