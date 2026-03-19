İran: İsrail'deki hedefler ve ABD'nin 5. Filosu şafak vakti başlatılan ve hala süren saldırılarla vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yönelik saldırıların başlatıldığını duyurdu. Saldırılar, İsrail'deki çeşitli stratejik noktalar ve ABD'nin Bahreyn'deki askeri üssünü kapsıyor.

İran, İsrail'deki hedeflerin ve ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun şafak vakti itibarıyla başlatılan ve hala devam eden saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 64. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bu dalga, işgal altındaki toprakların orta ve kuzey bölgelerindeki hedeflere ve terörist ABD ordusunun 5. deniz filosuna karşı bugün şafak vaktinden itibaren başladı ve devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'de Ben Gurion Havalimanı ve yakıt tankerleri ile birlikte İsrailli askerlerin toplanma yeri olan Hayfa'nın merkez cephesi ve Hayfa ile Rişon Let Zion rafinerilerinin hedef alındığı ve saldırıların ağır savaş başlığı taşıyan Kadir, İmad, Hayberşiken ve Hürremşehr füzeleriyle gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun da orta menzilli füzelerle vurulduğu ve saldırıların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım