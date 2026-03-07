Haberler

İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 26. dalgasında İsrail ve bölgede bulunan ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 26. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, bu saldırı dalgasında, yeni nesil İmad ve Kadr füzeleri ile Hayber savaş başlıklarının kullanıldığı belirtilerek, hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
