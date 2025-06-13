İran, İsrail Uçaklarını Düşürdüğünü Açıkladı

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İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail savaş uçağının ve Kum kentinde bir İsrail İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu.

İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Kum kentinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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