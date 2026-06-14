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İran'ın batı bölgelerindeki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşlar iptal edildi

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İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıkladıktan sonra batıdaki havalimanlarından uçuşları ikinci duyuruya kadar iptal etti. İran devlet televizyonu, iptal kararının güvenlik durumu nedeniyle alındığını duyurdu.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıklamasının ardından ülkenin batı kısmındaki havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran'da hava sahasının batı kısmındaki uçuşlar iptal edildi.

Haberde, iptal kararının mevcut güvenlik durumu dolayısıyla alındığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi NOTAM yayımlanmadığı vurgulandı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Cevabımız yakındır" demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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