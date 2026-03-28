İran, bir saatte ikinci kez İsrail'in güneyini hedef alan bir misilleme yaptı

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, bir saat içinde ikinci kez İsrail'in güneyini hedef alan bir misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan tekrar füze ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenlediği misillemeden bir saat sonra ateşlenen füzeler, yine İsrail'in güneyindeki Necef bölgesini hedef aldı.

Başta Berşeva (Birüssebi) olmak üzere Necef'in çok sayıda bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçen günlerde bir İran füzesinin isabeti sonucu onlarca İsraillinin yaralandığı Arad'a füze parçalarının düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi, henüz yaralanma ihbarı almadıklarını, gerektiği takdirde güncelleme yapacaklarını bildirdi.