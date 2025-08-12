İran, İsrail'in Atom Ajansı'na Sızdığını İddia Etti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) sızdığını ve bu yolla ülkelerin gizli bilgilerini istismar ettiğini öne sürdü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İslami, UAEA'nın Tahran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik yaklaşımını eleştirdi.

İslami, " İsrail, Ajansa sızmış durumda ve bunu kullanarak ülkelerin gizli bilgilerini istismar ediyor." dedi.

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında, UAEA'nın denetimi altındaki bazı merkezleri defalarca roket ve çeşitli mühimmatlarla hedef aldığına işaret eden İslami, ABD'nin uzun zamandır İran'daki nükleer tesislere saldırı planları yaptığını belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.