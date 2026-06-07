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İran ve İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bazı uçuş seferleri iptal edildi

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İran ve İsrail arasında yeniden başlayan saldırılar nedeniyle AJet İstanbul-Erbil ve Beyrut, Pegasus ise İstanbul-Erbil, Amman ve Bağdat uçuşlarını iptal etti. Bazı uçaklar rotalarını değiştirerek geri döndü.

İRAN ve İsrail arasındaki saldırıların yeniden başlaması nedeniyle AJet İstanbul- Erbil ve Beyrut, Pegasus Havayolları ise İstanbul-Erbil, Amman ile Bağdat uçuşlarını iptal etti.

İran ve İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan saldırılar uçuşlarda aksaklıklara neden olmaya başladı. İki ülke arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle Ortadoğu'ya uçuş yapan uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Güvenlik sorunları nedeniyle AJet'in İstanbul-Erbil uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na; İstanbul-Beyrut uçağı Çukurova Havalimanı'na; Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş kararı aldı. Yaşanan olaylar nedeniyle Pegasus Havayolları yarın yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat uçuşlarını iptal etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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