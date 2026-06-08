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İran Silahlı Kuvvetleri: İsrail'e yönelik operasyonlar durduruldu

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İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Karargahı, İsrail’e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, "Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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