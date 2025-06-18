İran, İsrail'e Ait SİHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı

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İran, İsfahan'ın doğu bölgesinde düşürülen İsrail'e ait 'Hermes 900' silahlı insansız hava aracının görüntülerini yayımladı. İran, 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e karşı birçok hava aracı düşürdüğünü duyurmuştu.

İran, İsfahan'ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail'e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının ( Siha ) görüntülerini yayımladı.

Devlet televizyonun haberine göre, hava savunma birlikleri İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail Siha'sını düşürdü.

Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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