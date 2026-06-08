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İran ordusu: İsrail balistik füzeler kullanarak saldırı düzenledi

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İran Devrim Muhafızları, İsrail'in balistik füzeler kullanarak Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu da İran'ın batı ve merkezindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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