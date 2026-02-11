Haberler

Trabzon'da "İran İslam Devrimi zaferinin 47. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğu, İran İslam Devrimi zaferinin 47. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, iki ülke arasındaki köklü kültürel bağların önemine vurgu yaptı.

İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca "İran İslam Devrimi zaferinin 47. yıl dönümü" resepsiyonu gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Yomra ilçesinde bir otelde düzenlenen resepsiyonda, İran ve Türkiye'nin sahip olduğu köklü medeniyet birikimi ve ortak kültürel bağların anlam taşıdığını söyledi.

Gülay, iki kadim komşu ülkenin ilişkilerini her zaman saygı ve işbirliği temelinde şekillendirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz coğrafyamızda barışın, istikrarın ve yapıcı diyaloğun hakim olması halkımızın ortak menfaatlerindendir. Günümüz dünyasında sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi, ortak refahın ve güven ortamının güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Atılacak her adımın bölgemizde kalıcı barışın ve karşılıklı güvenin tesisine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati de İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin örnek teşkil ettiğini belirtti.

Mohebati, Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti'ne barış, istikrar, ilerleme ve refah dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
