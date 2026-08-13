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İran'dan Hürmüz Boğazı'na tam kontrol iddiası

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İran Hatemul Enbiya Sözcüsü, ABD'nin boğaz kontrolü iddialarını reddederek, İran'ın izni olmadan hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın 'tam kontrol' sözlerine tepki gösteren İran, bölgedeki tehditlere karşı ezici yanıt vereceklerini belirtti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, " İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtti.

Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Zülfikari, konuya ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarına dair açıklamasına değinen Zülfikari, söz konusu iddianın ABD ordusunun "çaresizliğini ve acizliğini gösterdiğini" savundu.

Zülfikari, Hürmüz Boğazı'nın, geçmişte olduğu gibi " İran'ın tam yönetim ve kontrolü" altında olduğunu ifade ederek, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve gözetimi olmadan hiçbir ticari gemi veya tankerin bu boğazdan güvenli bir şekilde geçemeyeceği açıklanmıştır." dedi.

İranlı Sözcü, ABD'nin bölgede "kötülük ve güvensizlik" peşinde olduğunu ve İran'a karşı her türlü tehdide "ezici" karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş öncesinde Boğaz'dan yaklaşık 140 gemi geçiyordu. Küresel enerji verilerini analiz eden Kpler'in verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan dün yalnızca 5 gemi geçiş yaptı.

Kaynak: AA
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