Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğu bildirildi

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamadan muaf olduğunu açıkladı. Zülfikari, ABD ve İsrail gemilerine yönelik kısıtlamaların devam ettiğini belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğunu bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın, Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) dayandırarak yayımladığı habere göre Albay Zülfikari, "Irak, Hürmüz Boğazı'nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur." dedi.

Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelerin, ABD'nin Irak'taki varlığına son verilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Zülfikari, "Irak ve İran halkı birlikte ABD ve İsrail'e karşı yürütülen bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
