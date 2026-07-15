İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, İngiltere hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu "Devlet Tehditleriyle Mücadele Yasası" kapsamına alma kararının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, Büyükelçi Shorter'i bakanlığa çağırarak Tahran'ın söz konusu karara ilişkin protestosunu iletti.

Yusefi, İngiltere İçişleri Bakanı'nın parlamentoda İran'a yönelik açıklamalarını da eleştirerek, Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik suçlamaların "asılsız", "sorumsuz" ve İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri ile devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen temel ilkelere aykırı olduğunu savundu.

İngiltere'nin uzun yıllardır İran karşıtı silahlı grupların ve terör ağlarının liderleri ile mensuplarına ev sahipliği yaptığını belirten Yusefi, Londra yönetiminin iddialarının bu nedenle dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Angela Eagle, 13 Temmuz'da, parlamentoya sunduğu yazıda, üç yabancı oluşumun yasaklı örgütler listesine eklenmesi için girişim başlatıldığını bildirmişti.

Açıklamada, bu oluşumların İran Devrim Muhafızları Ordusu, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Gönüllü Birliği ile İran güdümünde olduğu değerlendirilen Islamic Movement of Companions of the Right (IMCR) adlı grup olduğu ifade edilmişti.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shorter, 9 Temmuz'da, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik "güvenlik suçlamaları" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.