Haberler

İran, Uzun Savaş Hazırlığında: Laricani'den Kritik Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'den farklı olarak uzun bir savaşa hazırlandığını belirtti. Laricani, İran'ın son 300 yılda hiçbir savaşı başlatmadığını ve savunma amaçlı hareket ettiklerini vurgulayarak, ülkelerinin altı bin yıllık medeniyetini kararlılıkla savunacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'den farklı olarak "uzun bir savaşa hazırlandığını" ifade etti.

İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın son 300 yılda hiçbir savaşı başlatmadığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca savunma amacıyla harekete geçtiğini kaydetti.

Laricani, "Ne pahasına olursa olsun kendimizi ve altı bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız" açıklamasını yaptı.

İran'ın ABD'den farklı olarak "uzun bir savaşa hazırlandığını" açıklayan Laricani, ABD ve İsrail'in "yanlış hesaplarının bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

Kaynak: ANKA
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Süper Lig'de herkesin imrendiği takım şubat ayında 1 gol bile atamadı
Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Hürmüz Boğazı'nda alarm, tanker trafiği durdu, 700'ü aşkın gemi beklemede

Dünyanın enerji damarı kesildi! Petrol fiyatları patlamaya hazır