İran'ın Ürdün'deki üslere düzenlediği saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı iddiası
CBS News'a konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılarda birçok ABD askerinin yaralandığını iddia etti. İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlenirken ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İran'ın bu hafta Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılarda birçok ABD askerinin yaralandığını iddia edildi.
Cbs News'a konuşan ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılar hakkında değerlendirmede bulundu.
Saldırılarda ölen olup olmadığını belirtmeyen yetkililer, birçok ABD askerinin bu saldırılarda yaralandığını öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün ABD'nin Ürdün'deki üste konuşlu savaş uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını açıklamıştı.
Ayrıca İran ordusu, 15 Temmuz'da ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.