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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet mensubu Seravan'da saldırıda öldü

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İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Seravan'da bir emniyet mensubu polisevinden çıkarken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Tesnim'e göre saldırıyı düzenleyenler 'ABD ve İsrail'in paralı askerleri' olarak nitelendirildi, ayrıntı paylaşılmadı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletinde polisevinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan emniyet mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberine göre, emniyet mensubuna yönelik saldırı Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde gerçekleşti.

Haberde emniyet görevlisinin polisevinden çıkarken silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştirenler "ABD ve İsrail'in paralı askerleri" şeklinde nitelendirilirken olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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