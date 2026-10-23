İran'ın Selmas kentinde selde 2 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 6 kişi yaralandı

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İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Selmas kentinde meydana gelen sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Batı Azerbaycan Kızılay Müdürü Hamid Mahbubi, Selmas kentinde sel felaketi yaşandığını bildirdi.

Mahbubi, ilk değerlendirmelere göre afetin en çok Selmas kentine bağlı Kaniyan köyünü vurduğunu belirterek sel nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin de kaybolduğunu aktardı.

Köydeki 17 evin hasar gördüğünü ve 78 kişinin afetten olumsuz etkilendiğini söyleyen Mahbubi, olayda altı kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA