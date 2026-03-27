ABD-İsrail'in İran'ın Rey kentine düzenlediği saldırının mağdurları yaşadıkları korku dolu anları AA'ya anlattı Açıklaması

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Tahran eyaletine bağlı Rey kentinde sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırılar bölge halkında endişeye yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'ın Rey kentine gece yarısı düzenlediği saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken bölge halkı olay anını ve yaşadıkları korkuyu AA muhabirine anlattı.

Saldırıya uğrayan mahallede oturan Mehdi Nasıri, sabaha karşı 04.00 sularında uçak sesleri duyduklarını ve ardından iki füzenin bölgeye isabet ettiğini belirterek, "Saldırı sonrası hemen evden çıktık. Bizim evimizin camları kırıldı, şarapnel parçaları evimize, garajımıza kadar geldi. Buraya geldiğimizde ise bu manzara ile karşılaştık." dedi.

Füzelerin isabet ettiği binada Afgan göçmenlerin kaldığını ve kendi halinde insanlar olduğunu belirten Nasıri, "Bölgede hiç asker yoktu. Zaten bizim mahallemizde asker bulunmaz. ABD ve İsrail sivilleri hedef alıyor." ifadesini kullandı

Nasıri, kuzeninin geçen hafta ABD-İsrail'in İHA'lı saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek, "Burada da zavallı insanlar yaşamını yitirdi. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki hedef alınan binanın dördüncü katında yaşayan bir çocuğun cesedi aşağı savruldu." dedi.

Bölge sakinlerinden Vahit Mumini, füzelerin bölgeye isabet etmesiyle birlikte gaz kaçağı alarmının çaldığını ve hemen dışarıya çıktıklarını anlatarak, "Dışarı çıktığımızda burada bazı evlerin yıkıldığını ve bazı insanların hayatını kaybettiğini gördük. Birçok ev yıkılmıştı." ifadesini kullandı

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun genç ve Afganistanlı olduğunu hatırlatan Mumini, "Füzeler geldikten sonra bütün mahalle sarsıldı. Saldırıdan sonra herkes şok içindeydi. Herkes korkmuştu. Olayı güvenlik birimlerine de ilk ben haber verdim ve bunun üzerine yetkililer bölgeye geldi. Şu an enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

Mumini ayrıca, savaşın bitmesini istediğini ve savaş yanlısı bir ülke olmadıklarının altını çizerek, "Kim ülkesinin savaş içerisinde olmasını ister ki? Biz barıştan yanayız." dedi.