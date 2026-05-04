İran'ın Pakistan Büyükelçisi: Pakistan, Abd-İran Çatışmasındaki Arabuluculuk Çabalarını Sürdürüyor

İSLAMABAD, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Mukaddem pazar günü İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada İran'ın, ABD'yle çatışmayı sona erdirme amacıyla hazırladığı yeni müzakere planını kısa süre önce ana arabulucu olan Pakistan'a gönderdiğini, Pakistanlı yetkililerin de planı Washington'a ilettiğini belirtti.

Büyükelçi, "Tahran, tutum ve taleplerinde şeffaf davranıyor ve ABD'nin, sorunları çözmeyi ve müzakerelerde bir ilerleme kaydetmeyi samimi olarak arzulaması durumunda, davranışını değiştirmesi gerektiğini savunuyor" dedi.

Bölgedeki ve dünyadaki herkesin, görüşmelerin sonuçlarını beklediğini belirten Mukaddem, ülkeyi savunmak için gerekli önlemleri alan İran'ın, diplomasi yolunu izlemeye kararlı olduğunu da ifade etti.

Büyükelçi, ABD'nin aşırı ve saldırgan tutumuna son verip İran'ın haklarına saygı duyan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
