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İran, ABD'yi Zor Durumda Bırakmak İçin Çatışmayı Uzatmaya Kararlı

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NYT'nin istihbarat raporlarına dayandırdığı habere göre İran, Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine güveniyor ve ABD'yi zor durumda bırakmak amacıyla çatışmayı aylarca, en azından ABD ara seçimlerine kadar sürdürmeye kararlı görünüyor. Yüksek benzin fiyatlarının Trump ve Cumhuriyetçilere zarar vereceğini hesaplayan İran'ın, ABD'nin mühimmat stoklarının azalacağını da düşündüğü belirtiliyor.

İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveninin arttığı ve ABD'yi "zor durumda bırakmak amacıyla" çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü.

The New York Times'ın (NYT) ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın Orta Doğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveni arttı.

İran'ın, ABD'yi "zor durumda bırakmak amacıyla" çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü iddia edilen haberde, isimleri verilmeyen kaynaklar, İran hükümetinin çatışmaları önemli ölçüde tırmandırmayı değerlendirdiğinin ortaya konulduğunu ileri sürdü.

Bazı mevcut ve eski yetkililer, İran'ın, çatışmayı en azından ABD ara seçimlerine kadar uzatmaya niyetli olduğuna dair işaretler olduğunu, savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının yol açtığı yüksek benzin fiyatlarının ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için zarar verici olduğunun farkında olduğunu ifade etti.

Diğer bazı yetkililer ise istihbarat bilgilerinin kısa vadede ABD'nin ekonomik yaptırımlarla gerilimi tırmandırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Bazı kaynaklar, İran'ın, ABD ordusunun mühimmat stokları azaldıkça yeni büyük çaplı saldırılar düzenlemekte zorlanacağına inandığını değerlendirdi.

Kaynak: AA
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