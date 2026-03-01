Haberler

Umman'ın Dukm Limanı'na İHA saldırısı: 1 yaralı

Güncelleme:
Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na düzenlenen iki İHA saldırısında bir işçi yaralanırken, diğerinin enkazı akaryakıt depolarına düştü. Ummanlı yetkililer, güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından, Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Umman resmi haber ajansı ONA, ülkenin Dukm Ticaret Limanı'na iki İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırılardan biri mobil işçi yerleşkesine isabet ederek bir yabancı işçinin yaralanmasına yol açtı.

İkinci İHA'nın enkazı akaryakıt depolarının bulunduğu bir alana düştü; olayda herhangi bir can kaybı veya maddi zarar yaşanmadı.

Saldırıyı kınayan Ummanlı yetkililer, ülke ve sakinlerinin güvenliğini tehdit edecek olaylara karşı tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
