İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde bir kez daha sirenler çaldı

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın misilleme olarak füzeler ateşlemesi sonucu, İsrail'in güneyindeki Necef ve Berşeva bölgelerinde sirenler çaldı. İddialara göre, İran füzeleri İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesinin ardından bir kez daha başta Berşeva (Birüssebi) olmak üzere İsrail'in güneyindeki kentlerde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesinde fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.

Öte yandan haberde, İran'ın sık sık hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de bugün öğleden sonra gerçekleşen misilleme nedeniyle 20 noktaya füze parçalarının düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
