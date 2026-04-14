Haberler

İran'ın Kuveyt'teki üslere saldırısında en az 2 ABD helikopterinin vurulduğuna ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uydu görüntüleri, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerde Kuveyt'teki Amerikan üslerinde helikopterlerin vurulduğunu ortaya koydu. Kamp Buehring ve Ali el-Salim Hava üslerinde hasar tespit edildi.

Uydu görüntülerinde, ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ve Sikorsky CH-53 Sea Stallion modeli iki helikopterin daha İran'ın misillemelerinde vurulduğu görüldü.

İran basını, İran'ın karşı saldırılarında Kuveyt'teki Kamp Buehring ve Ali el-Salim Hava üslerindeki hasarın uydu görüntülerini paylaştı.

Görüntüler, Kuveyt'teki Kamp Buehring'in ana pistinde, 29°21'12.23"N, 47°31'04.26"E koordinatlarında bir ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ağır yük helikopterinin vurulduğunu gösteriyor.

Bir başka görüntüde de Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü içindeki bir helikopter pistinde, Sikorsky CH-53 Sea Stallion olduğu düşünülen büyük bir helikopterin de vurulduğu görülüyor.

İran, ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmıştı.

Saldırılarda ABD'ye ait üslerdeki birçok uçağın da kullanılamaz hale geldiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Planetlabs, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, uydu görüntüleme cihazı sağlayıcılarından savaş bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu