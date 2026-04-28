İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından "kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından "kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'ın, İran'ın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle Mousavi'yi Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, Falconer'ın, söz konusu eylem ve açıklamaların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu aktardığı ifade edildi.

Bakan Falconer'ın, İran Büyükelçiliğinin, "İngiltere'de veya uluslararası alanda şiddeti teşvik ettiği" şeklinde yorumlanabilecek her türlü iletişimi derhal durdurması gerektiğini açıkça belirttiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın acımasız ve baskıcı rejimi, İngiltere topraklarında yürüttüğü zararlı faaliyetleri, Körfez'deki müttefiklerimize yönelik pervasız saldırıları ve kendi halkına uyguladığı şiddet nedeniyle İngiliz hükümeti tarafından kınanmaya devam edecektir. İngiltere hükümeti, ulusal güvenliği korumanın en büyük önceliğimiz olmaya devam edeceği konusunda nettir ve İngiliz halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız."

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler
Haberler.com
500

22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Sezonu kapatan Arda Güler'i şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı

Sezonu kapatan Arda'yı şoke eden teklif! Düşünmeden yanıtladı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında