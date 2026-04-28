İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından "kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'ın, İran'ın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar" yapıldığı gerekçesiyle Mousavi'yi Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, Falconer'ın, söz konusu eylem ve açıklamaların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu aktardığı ifade edildi.

Bakan Falconer'ın, İran Büyükelçiliğinin, "İngiltere'de veya uluslararası alanda şiddeti teşvik ettiği" şeklinde yorumlanabilecek her türlü iletişimi derhal durdurması gerektiğini açıkça belirttiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın acımasız ve baskıcı rejimi, İngiltere topraklarında yürüttüğü zararlı faaliyetleri, Körfez'deki müttefiklerimize yönelik pervasız saldırıları ve kendi halkına uyguladığı şiddet nedeniyle İngiliz hükümeti tarafından kınanmaya devam edecektir. İngiltere hükümeti, ulusal güvenliği korumanın en büyük önceliğimiz olmaya devam edeceği konusunda nettir ve İngiliz halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız."