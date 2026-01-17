İran'ın Londra Büyükelçiliği'ne asılı İran bayrağı bir haftada ikinci kez indirildi

İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde İran'daki protestolara destek gösterisi düzenleyen eylemciler, bir haftada ikinci defa büyükelçilik balkonuna asılı İran bayrağını indirdi.

İran'ın Londra Büyükelçiliği önü, bir kere daha İran'daki protestolara destek veren eylemcilerin gösterisine sahne oldu.

Büyükelçilik önünde toplanan eylemciler, 1979'daki devrim öncesinde kullanılan aslanlı ve güneşli İran bayrağı sallayarak İran'daki eylemcilere desteklerini yineledi.

Londra'nın Kensington bölgesindeki büyükelçiliğin balkonuna çıkan bir eylemci, İran bayrağının çekili olduğu bayrak direğini tamamen sökerek balkondan aşağı attı.

Protestocu, elindeki devrim öncesi İran bayrağını sallayarak eylemini sürdürdükten sonra, binanın bitişiğindeki diğer binaların balkonlarına geçerek kaçmaya çalıştı.

Eylemci, binadan indikten sonra gözaltına alınırken Londra Metropolitan Polisi, protestocunun mala zarar vermek, diplomatik temsilciliğe izinsiz giriş ve polise saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, elçilik önündeki eylemde yaşanan arbede nedeniyle eylemcilere dağılma uyarısı yapılırken bazı memurların atılan yabancı madde ve havai fişekler nedeniyle hafif yaralandığı bildirildi.

Çok sayıda eylemcinin şiddet ve kamu düzenini bozma şüphesiyle gözaltına alındığını duyuran Londra polisi, bölgedeki polis sayısının artırıldığını da açıkladı.

İran'ın Londra Büyükelçiliği önünde 10 Ocak'ta yapılan eylemde de bir gösterici büyükelçilik balkonuna tırmanmış ve gönderdeki İran bayrağını indirip yerine eski İran bayrağını asmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, bu eylemin ardından büyükelçilik çevresindeki polis sayısının artırılacağını açıklamıştı.