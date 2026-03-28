Haberler

İran'da, ABD ve İsrail'in yerleşim noktalarına saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Kirmanşah eyaletinde ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden dördü kız öğrenci.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde, ABD ve İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Kirmanşah eyaletinin merkezindeki Hafıziye ve Çakogolan mahallerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının dün gerçekleştirildiğini belirten Kirmanşah Vali Yardımcısı Asel Kehrizi, hayatlarını kaybedenlerin dördünün kız öğrenci olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
