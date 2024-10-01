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İran'ın İsrail'e Yönelik Füze Saldırısı KKTC'de Gözlemlendi

İran'ın İsrail'e Yönelik Füze Saldırısı KKTC'de Gözlemlendi
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İran Devrim Muhafızlarının İsrail'e düzenlediği füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net bir şekilde görüldü. Kıbrıslılar sosyal medya üzerinden saldırıları görüntüleyerek, savaştan duydukları endişeyi paylaştı.

İran Devrim Muhafızlarının, İsrail'e yönelik füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bazı bölgelerinde de net şekilde gözlemlendi.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.

Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.

KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

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