İran'ın İsrail'e Düzenlediği Füze Saldırıları Sonrası Şiddetli Patlamalar

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İran, İsrail'e yönelik yaptığı üçüncü füze saldırısının ardından ülke genelinde patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'de bir bina tamamen yıkılırken, saldırılarda 1 İsrailli kadının öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'deki AA muhabiri de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğü, daha önce gerçekleştirilen saldırılara ait görüntülerin ve füzelerin isabet ettiği noktaların konum bilgilerinin internet ortamında paylaşılmaması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Sözcülük, bu tür bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasının İran tarafından takip edilerek saldırı kapasitesinin artırılmasına neden olabileceğini yineledi.

Öte yandan İsrail basını, İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı.

Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de 4 noktaya İran'a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

İran saldırıları sonucu 7 İsraillinin daha yaralandığı ve çok sayıda kişinin Tel Aviv'de yıkılan evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada İran'dan fırlatılan bir füzenin Tel Aviv'in merkezinde bir binaya isabet etmesi sonucu çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığı bilgisi verildi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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