İran medyası: İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, İsfahan'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Bu gece Basra Körfezi yakınlarındaki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki "Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı" ve Şiraz kenti de ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.