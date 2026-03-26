İran medyası: İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu
ABD-İsrail saldırıları altında bulunan İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi. Ayrıca Basra Körfezi yakınlarında da saldırılar gerçekleşti.
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, İsfahan'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
Bu gece Basra Körfezi yakınlarındaki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki "Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı" ve Şiraz kenti de ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı