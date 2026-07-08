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İran basını: Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ile Sistan ve Beluçistan eyaletlerine bağlı dört kentte patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin ardından yaşanan olayda, dün geceki ABD saldırısında 8 İran askerinin öldüğü bildirildi.

İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15'te paltama sesleri duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????

ABD dün gece de İran'ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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