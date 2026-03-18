İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı
İran'ın yeni misillemesi sonrası İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran füzelerinin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin önlem almaya çalıştığını duyurdu.
İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki Birüssebi, Gazze çevresindeki yerleşimler ile Necef'teki birçok bölgede sirenler çaldı.
Söz konusu bölgede, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali ve Nevatim Hava Üssü gibi önemli tesislerin bulunduğu biliniyor.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar