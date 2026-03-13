Haberler

İran'dan yapılan misillemede İsrail'in kuzeyinde 59 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde 59 kişi yaralandı. Kızıl Davut Yıldızı, 58'inin hafif yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıda bir kadının orta derecede yaralandığı bildirildi.

TEL İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

İsrail'i sarsan misilleme! Onlarca yaralı var
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı

Türkiye'de 10 yıldır yasaktı! İran savaşıyla yeniden serbest oldu
İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran savaşta yalnız değilmiş! Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimizde yepyeni bir stadyum yükseliyor

2 milyar TL'lik yatırım! O şehrimize yepyeni bir stat geliyor