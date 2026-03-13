İran'dan yapılan misillemede İsrail'in kuzeyinde 59 kişi yaralandı
İran'dan gerçekleştirilen füze saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde 59 kişi yaralandı. Kızıl Davut Yıldızı, 58'inin hafif yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıda bir kadının orta derecede yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.
İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.
İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.