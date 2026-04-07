İran'dan atılan füze parçaları İsrail'de 5 noktaya isabet etti

İran, İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv ve Eilat kentlerine yönelik füze saldırısı düzenledi. Füze parçaları 5 noktaya isabet ederken, bölgelerde patlamalar meydana geldi.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, İsrail'in merkezindeki başkent Tel Aviv ve çevresi ile güneyindeki Eilat kentini hedef aldığı misillemesinde füze parçaları 5 noktaya isabet etti.

İsrail ordusunun, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği yönündeki açıklamasının ardından, Tel Aviv ve çevresi ile güneydeki Eilat kenti ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet bilgisi alınan noktalara ekiplerin sevk edildiğini ve gerekmesi durumunda bilgi paylaşılacağını bildirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzesinin parçalarının Tel Aviv, Bnei Brak, Ramat Hasharon, Ramat Gan ve Rosh Haayin'e isabet ettiğini ve bölgelerde patlamaların meydana geldiğini aktardı.

Füze parçalarının isabet ettiği yerlerdeki evler ve araçlarda hasar oluştuğu görüntüler basına yansıdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise İran'dan merkez ve güneye çok sayıda füzenin fırlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
