İran'ın El-Ubeyd Hava Üssü'ne Saldırısı: Can Kaybı Bilgisi Yok
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Katar'daki El-Ubeyd hava üssüne düzenlediği balistik füze saldırısında henüz can kaybı bilgisi bulunmadığını açıkladı. Olayın detayları ve durumu yakından takip ediliyor.
ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, ABD'nin Katar'daki El-Ubeyd hava üssüne yönelik saldırısında henüz can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, İran'ın, ABD'nin Katar'da bulunan El-Ubeyd Hava Üssü'ne kısa ve orta menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini ifade etti.
Yetkili, şu an için can kaybı bilgisi bulunmadığını, durumun yakından takip edildiğini belirtti.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel