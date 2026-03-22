Haberler

İran'dan yapılan son misilleme İsrail'in güneyindeki Dimona kentini hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, İran tarafından Dimona Nükleer Santrali'ni hedef alan yeni bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı. Son saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

TEL İran'ın Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu İsrail'in güney bölgesini hedef alan yeni misillemesinin önlendiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan 8'inci misillemenin güneydeki Dimona kentini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyini hedef alan son misillemede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İran dün gece füze misillemesiyle İsrail'in güneyindeki Dimona ve Arad kentlerini hedef almıştı.

İran'ın Arad kentini vuran misillemesinde 84 kişinin yaralandığı açıklanmış, Dimona kentinde bir bölgeye doğrudan isabet eden füze nedeniyle de onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
