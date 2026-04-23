İran'ın Devrik Şahının Oğlu Reza Pehlevi'ye, Almanya Ziyareti Sırasında Domates Sosu Fırlatıldı

Güncelleme:
İran’ın devrik şahının sürgündeki oğlu Reza Pehlevi’ye, İran’a yönelik ABD ve İsrail askeri saldırılarına verdiği destek nedeniyle Almanya'da bir aktivist tarafından domates sosu fırlatıldı.

(ANKARA) - İran'ın devrik şahının sürgündeki oğlu Reza Pehlevi'ye, İran'a yönelik ABD ve İsrail askeri saldırılarına verdiği destek nedeniyle Almanya'da bir aktivist tarafından domates sosu fırlatıldı.

Berlin'in merkezindeki Federal Basın Konferansı'ndan ayrıldıktan sonra güvenlik eşliğinde aracına doğru yürüyen Pehlevi'ye yaklaşan bir aktivist, Pehlevi'ye kırmızı bir sıvı fırlattı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, sıvının Pehlevi'nin ensesine ve omuzlarına isabet ettiği görüldü. Polis, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Pehlevi ise daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. İran medyasında yer alan haberlerde, kırmızı sıvının domates sosu olduğu belirtildi.

Pehlevi, Almanya'da düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına desteğini yineleyerek, askeri saldırıları mevcut İran yönetimini devirmek için gerekli bir "insani müdahale" olarak nitelendirmişti. Pehlevi "Rejimin altyapısının ve baskı unsurlarının hedef alınması, aslında İran halkının talep ettiği bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
